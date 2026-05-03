ВСУ за ночь выпустили по России более 300 беспилотников

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Россию сотнями дронов. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 300 украинских беспилотников, передает РИА Новости.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под ударом оказались 16 регионов — Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион и Крым.

Ранее оборонное ведомство сообщало об уничтожении 146 беспилотников ВСУ в течение 2 мая.