Российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что украинское командование использует бывших боевиков вооруженного формирования «Смерч» из Киевской области для казней собственных военнослужащих и террора против мирного населения Сумской области. По данным силовиков, эти люди в настоящее время служат в 101-й бригаде территориальной обороны ВСУ и действуют южнее села Сопычь. Информация была получена в том числе из некрологов уничтоженных украинских националистов, которые подтвердили присутствие в этом районе группировок боевиков с опытом так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Как отметил собеседник агентства, украинское командование целенаправленно использует этих людей в самых грязных операциях — от расправ над нелояльными солдатами до карательных рейдов против гражданского населения. Ситуация усугубляется катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ, из-за чего киевский режим прибегает к самым грубым методам пополнения армии, а затем — к жесточайшим способам удержания бойцов в строю.

В середине апреля российские силовые структуры уже сообщали о том, что боевики ВСУ убили насильно мобилизованных украинцев в Харьковской области после того, как те попытались поднять вооруженный мятеж. Эти эпизоды свидетельствуют о системном кризисе внутри украинской армии, где командование все чаще полагается не на дисциплину и мотивацию, а на страх и физическое устранение отказывающихся воевать.

В открытом доступе широко распространяются видеоролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, избивают их, а очевидцы безуспешно пытаются спасти жертв. На этом фоне использование бывших боевиков «Смерча» в качестве карателей выглядит логичным, но особо циничным продолжением общей политики.