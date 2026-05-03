$74.888.64

РИА Новости: экс-боевиков «Смерча» используют для казней солдат ВСУ

Московский Комсомолец

Российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что украинское командование использует бывших боевиков вооруженного формирования «Смерч» из Киевской области для казней собственных военнослужащих и террора против мирного населения Сумской области. По данным силовиков, эти люди в настоящее время служат в 101-й бригаде территориальной обороны ВСУ и действуют южнее села Сопычь. Информация была получена в том числе из некрологов уничтоженных украинских националистов, которые подтвердили присутствие в этом районе группировок боевиков с опытом так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Экс-боевиков «Смерча» используют для казней солдат ВСУ
© Московский Комсомолец

Как отметил собеседник агентства, украинское командование целенаправленно использует этих людей в самых грязных операциях — от расправ над нелояльными солдатами до карательных рейдов против гражданского населения. Ситуация усугубляется катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ, из-за чего киевский режим прибегает к самым грубым методам пополнения армии, а затем — к жесточайшим способам удержания бойцов в строю.

В середине апреля российские силовые структуры уже сообщали о том, что боевики ВСУ убили насильно мобилизованных украинцев в Харьковской области после того, как те попытались поднять вооруженный мятеж. Эти эпизоды свидетельствуют о системном кризисе внутри украинской армии, где командование все чаще полагается не на дисциплину и мотивацию, а на страх и физическое устранение отказывающихся воевать.

В открытом доступе широко распространяются видеоролики, на которых военкомы насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, избивают их, а очевидцы безуспешно пытаются спасти жертв. На этом фоне использование бывших боевиков «Смерча» в качестве карателей выглядит логичным, но особо циничным продолжением общей политики.