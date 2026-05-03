Стало известно об уровне эффективности российской ракеты С-71К

Итальянское издание Il Giornale (статью перевело ИноСМИ) опубликовало подробный анализ новой российской ракеты класса «воздух — земля» С-71К под названием «Ковер», которая, по данным украинской разведки, применяется в зоне специальной военной операции с конца 2025 года. Как отмечает автор Федерико Джулиани, это оружие представляет собой недорогую ракету, предназначенную для массового производства, которая способна преодолевать системы противовоздушной обороны благодаря меньшей заметности для средств РЭБ. Расчетная дальность полета С-71К составляет 300 километров, что меньше по сравнению с традиционными крылатыми ракетами, однако этот недостаток компенсируется возможностью запуска с передовых платформ и повышенной сложностью перехвата.

С технической точки зрения, как пишет Il Giornale, ракета имеет специальную форму для снижения заметности на радарах, фюзеляж из композитных материалов, убирающиеся крылья и современную аэродинамическую конфигурацию. Для удешевления производства разработчики отказались от современного радиопоглощающего покрытия. Боеголовка С-71К создана на основе адаптированной советской кассетной бомбы, а система наведения выглядит относительно простой — она базируется на инерциальной навигации и, вероятно, дополнена сигналами спутников. Издание также обращает внимание, что многие электронные компоненты, по всей видимости, поставляются из-за рубежа.

Оперативно ракета С-71К разрабатывалась в первую очередь для российского стелс-истребителя пятого поколения Су-57, но может быть адаптирована и для других летательных аппаратов, включая передовые беспилотники, такие как «Охотник». Наряду с этой версией российские специалисты, скорее всего, разрабатывают более совершенный вариант С-71М, который будет оснащен средствами наведения в реальном времени и оптическими датчиками. Как отмечает издание, производством ракет, видимо, занимается непосредственно Объединенная авиастроительная корпорация.

В целом, семейство ракет С-71 хорошо вписывается в стратегию, направленную на использование менее дорогостоящего, но многочисленного вооружения, способного прорвать украинскую оборону. По мнению авторов Il Giornale, это оружие призвано восполнить разрыв между боевыми потребностями российских войск и производственными возможностями оборонной промышленности. «Ковер» становится примером прагматичного подхода, при котором экономичность и массовость производства ставятся выше ультрасовременных, но дорогих технологий.