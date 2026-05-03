Расчет беспилотных систем 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» применил БПЛА «Молния-2» для удара по цели в Сумской области, однако в ходе операции произошло неожиданное развитие событий.

© Московский Комсомолец

Как рассказал ТАСС командир взвода с позывным Жора, при подлете к предполагаемому зданию, где находился противник, дрон потерял управление из-за работы средств радиоэлектронной борьбы ВСУ и ушел далеко вглубь украинской территории. Там, уже за линией фронта, БПЛА внезапно восстановил связь и по тепловой сигнатуре обнаружил рядом тяжелую технику — танк или бронированную машину.

Ситуация, по словам командира, сложилась парадоксальная: противник своими же помехами сбил управление дроном, но тот не просто улетел в тыл, а вернулся в зону контроля и нанес поражение серьезной цели. Жора подчеркнул, что изначальная задача была совсем иной, однако в итоге «Молния-2» уничтожила тяжелую бронемашину там, где ее совсем не ждали.

Военнослужащий назвал этот случай неожиданным, но эффективным примером того, как работа РЭБ противника может обернуться против него самого.

Западня для супердержавы: нефтяной кризис свернёт США в бараний рог