SHOT: ВСУ пытаются атаковать Санкт-Петербург беспилотниками

ВСУ пытаются атаковать территорию Санкт-Петербурга с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы из разных городов Ленинградской области слышали характерный звук пролёта беспилотников, направлявшихся в сторону Санкт-Петербурга.

Также сообщалось о нескольких взрывах.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 51 беспилотника ВСУ над регионом.