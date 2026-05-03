Системы РЭБ подавили атаку беспилотников на подлете к Ярославлю

Средства радиоэлектронной борьбы успешно пресекли попытку атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Ярославлю.

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня ночью на подлёте к Ярославлю силами РЭБ подавлена атака украинских БПЛА», — написал глава региона.

По его словам, в результате попытки налёта никто из граждан не пострадал.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 51 беспилотника ВСУ над регионом.