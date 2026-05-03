Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 43
Количество уничтоженных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона увеличилось до 43.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью», — написал глава региона.
Дрозденко пояснил, что средства противовоздушной обороны продолжают активно отражать массовую атаку противника.
Ранее силы ПВО ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области.