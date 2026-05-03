Мирошник заявил о начале передела оборонного сектора на Украине

На Украине началась внутренняя борьба за влияние и контроль над финансовыми потоками в оборонном сегменте, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Поводом для подобных выводов стало появление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на так называемых «плёнках Миндича».

Дипломат пояснил, что в настоящий момент в Киеве пытаются перехватить управление наиболее прибыльной сферой, где задействованы ресурсы западных доноров.

По его словам, ранее аналогичные процессы по переделу финансового влияния происходили в энергетическом секторе страны.

«Сейчас речь идёт о контроле над оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов», — сказал Родион Мирошник.

Известно, что бизнесмен Тимур Миндич и Умеров планировали свести американского президента Дональда Трампа с ума с помощью экс-министра энергетики страны Светланы Гринчук.

Ранее были опубликованы записи разговоров с доказательствами масштабной коррупции во власти Украины. На них фигурируют в том числе близкий соратник Зеленского Миндич, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак и ряд министров.