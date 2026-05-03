Еще один беспилотник уничтожен силами ПВО на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Днем ранее украинский дрон атаковал автомобиль с семьей в Курской области. В результате удара по машине ранения получили три человека.

Кроме того, 1 мая при ударе БПЛА ВСУ по двору жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей пострадали три ребенка. Двоих из них доставили в Симферополь.