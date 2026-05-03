ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии

Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по складам с оружием группировок у сирийско-иорданской границы. Об этом сообщило министерство обороны королевства иорданскому агентству новостей Petra.

© Газета.Ru

Отмечается, что операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда сирийцы перевозят оружие на территорию Иордании. О пострадавших в ходе операции не сообщается. В конце марта командование сирийской армии сообщило о ракетном ударе по военной базе в Хасеке, находящейся вблизи Румейлана, который был произведен с территории соседнего Ирака.

По данным сирийских военных, пять ракет были выпущены из населенного пункта, находящегося примерно в 20 километрах от сирийско-иракской границы. Ответственность за атаку на нефтяное месторождение взяли на себя иракские военизированные шиитские формирования.