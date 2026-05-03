Минэнерго США запросило $99 млн на разработку ядерного оружия против бункеров

Министерство энергетики США просит выделить почти $100 млн для работы над новым ядерным оружием, способным уничтожать защищённые бункеры.

Об этом сообщает издание War Zone.

Американское ведомство направило соответствующий запрос на финансирование в рамках подготовки бюджета на следующий финансовый год.

Обозреватели пояснили, что сейчас единственным специализированным авиационным ядерным боеприпасом глубокого проникновения в арсенале страны является бомба B61-11.

По их словам, технические характеристики нового проекта Nuclear Deterrent System-Air-delivered и текущая стадия его разработки пока остаются неизвестными.

Ранее глава надзорного комитета конгресса Джеймс Комер запросил у ФБР, Пентагона, Минэнерго и NASA данные об учёных, которые погибли или пропали при странных обстоятельствах.