Вашингтон создаёт противобункерный ядерный снаряд нового типа

Соединенные Штаты официально приступили к разработке нового мощного противобункерного ядерного оружия, которое должно прийти на смену существующему арсеналу. Как сообщает портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на бюджетный запрос Министерства энергетики США, на финансирование программы под названием Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) в следующем финансовом году запрошено около 100 миллионов долларов. Основная цель разработки — создание авиабомбы, способной эффективно поражать глубоко залегающие подземные бункеры, командные центры и другие защищенные объекты противника, которые недоступны для обычных боеприпасов.

© Московский Комсомолец

Пресс-секретарь Национального управления по ядерной безопасности (NNSA), входящего в структуру Министерства энергетики, подтвердил изданию, что программа находится в активной фазе разработки. В официальном комментарии подчеркивается, что система NDS-A предоставит президенту США дополнительные ядерные возможности для ликвидации непростых целей, расположенных глубоко под землей. При этом на данном этапе точные характеристики оружия, включая мощность боевой части и конкретные принципы поражения, остаются засекреченными, а стадия технической готовности не разглашается.

Аналитики The War Zone уже проводят параллели с единственной состоящей на вооружении ВВС США ядерной авиабомбой аналогичного класса B61-11, мощность которой варьируется в диапазоне от 340 до 400 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ожидается, что новая разработка NDS-A превзойдет предшественницу как по точности, так и по способности проникать сквозь толщу грунта и железобетонные перекрытия. Особенность противобункерных ядерных зарядов заключается не только в огромной разрушительной силе, но и в эффекте сейсмического удара, который передается через грунт, обрушивая подземные сооружения даже при не самом прямом попадании.

В Иране жестко высказались по поводу ядерного оружия США

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, является ли создание NDS-A ответом на развитие подземной инфраструктуры потенциальных противников, включая командные пункты и пусковые шахты в Китае, России и Северной Корее. Запрос финансирования в 100 миллионов долларов на начальном этапе говорит о серьезности намерений Вашингтона модернизировать свою ядерную триаду, делая акцент на высокоточных средствах поражения стратегических целей. Пока неизвестно, сколько времени потребуется инженерам для завершения разработки и перейдет ли проект в стадию летных испытаний.