В Иране жестко высказались по поводу ядерного оружия США

Постпредство Ирана при Организации Объединенных Наций выступило с резким заявлением, в котором обвинило Соединенные Штаты в систематическом игнорировании ключевых статей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Как сообщается на странице иранской миссии в социальной сети, Вашингтон, по мнению Тегерана, нарушает свои обязательства на протяжении всех 56 лет, прошедших с момента вступления документа в силу в 1970 году.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что США, обладая арсеналом из тысяч ядерных боеголовок и являясь главным распространителем такого оружия в мире, открыто не выполняют обязательства в области ядерного нераспространения и ядерного разоружения. Иранские дипломаты указали на прямое противоречие политики Вашингтона статьям I и VI ДНЯО.

Статья I запрещает ядерные державы передавать кому бы то ни было ядерное оружие или контроль над ним, а также помогать неядерным странам в его создании. Статья VI обязывает все стороны добросовестно вести переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений и о ядерном разоружении. «Никоим образом нельзя оправдывать возмутительный и лицемерный подход США», — резюмировали в иранском постпредстве.

Данное заявление стало частью более широкой критики в адрес западных ядерных держав, прозвучавшей на международных площадках. Ранее, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов констатировал, что так называемая западная ядерная тройка — Великобритания, США и Франция — продолжает без оглядки на условия ДНЯО расширять и неограниченно наращивать свои ядерные потенциалы.

Кроме того, Белоусов обратил внимание на использование ДНЯО в геополитической борьбе. Он охарактеризовал неспровоцированную и противоправную агрессию Израиля и США против Ирана как зримое воплощение того, как положения договора используются в узкокорыстных политических интересах, не имеющих прямого отношения к предмету соглашения.

Иранские дипломаты призвали международное сообщество дать оценку деструктивной линии США, которая ведет к эскалации напряженности и подрывает режим ядерного сдерживания.

