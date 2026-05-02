США перехватили 48 судов с начала морской блокады Ормузского пролива

Заблокировано движение транспортных средств, пытавшихся войти или выйти из портов Ирана, сообщило Центральное командование Вооружённых сил страны.

«За последние 20 дней 48 [связанных с Ираном — прим. ГМ] судов были перенаправлены для обеспечения соблюдения блокады», — приведены данные в сообщении.

Ведомство опубликовало фото ударного десантного корабля ВМС США «Новый Орлеан». В настоящее время оно находится в Аравийском море. Как отметили в CENTCOM, американские силы продолжают патрулировать международные воды и следить за исполнением действующей морской блокады Ирана.