Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине

Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть, передает Welt.

По данным издания, Прага закупает для Киева оружие, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу.

«В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить», — отметили журналисты.

Они указали, что Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что важное значение имеет соглашение между РФ и Украиной, а не с ЕС или США.

В январе стало известно, что Чехия передумала отправлять самолеты Украине.