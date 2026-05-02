Стало известно об участии Чехии в поставках оружия Украине
Чехия продолжает координировать поставки артиллерийских боеприпасов Украине через сложную международную сеть, передает Welt.
По данным издания, Прага закупает для Киева оружие, несмотря на предвыборные обещания премьер-министра Андрея Бабиша прекратить эту инициативу.
«В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить», — отметили журналисты.
Они указали, что Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы.
Стало известно о поставках оружия ВСУ из дружественной России страны
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что важное значение имеет соглашение между РФ и Украиной, а не с ЕС или США.
В январе стало известно, что Чехия передумала отправлять самолеты Украине.