Над регионами России перехвачено 146 беспилотников за шесть часов

В течение шести часов над регионами России было сбито 146 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны России вечером в субботу.

Перехват БПЛА осуществлялся над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и московского региона.

Утром 2 мая в военном ведомстве сообщили о нейтрализации за ночь 215 украинских БПЛА. ВСУ пытались атаковать объекты в Брянской, Воронежской, Курской и других областях. Кроме того, беспилотники были сбиты над Черным и Азовским морями.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.