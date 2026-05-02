ФРГ срочно формирует танковую бригаду в одной стране

Германия, как написала немецкая газета Bild, формирует в Литве танковую бригаду и перебрасывает туда силы.

В сообщении с иронией отмечается, что «все, что в бундесвере не приколочено намертво», перебрасывается в Литву. Речь идет о создании "танковой бригады 45", ее штаб уже размещен в Вильнюсе. Решение о переброске пяти тысяч немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО принял глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Я безгранично верю в НАТО и в наши силы», - сказал возглавивший командование бригадный генерал Кристоф Хубер.

«Свобода и права немецкого народа», по его словам, на восточном фланге НАТО должны быть «отважно защищены». «Мы будем защищать каждый сантиметр», - добавил 50-летний генерал.

Писториус отреагировал на вывод войск США из ФРГ

Подразделение должно достичь полной боеготовности к 2027 году.

Берлин сейчас ускоренно направляет в Литву технику и личный состав. Между тем некоторые ресурсы ранее не планировались к передислокации. Газета подчеркивает в статье, что обещание литовцам к концу следующего года иметь боеготовую бригаду постараются выполнить "любой ценой".