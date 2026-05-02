В столице Украины объявили воздушную тревогу

В столице Украины третий раз за день прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, который фиксирует постоянные изменения в оперативной обстановке в регионе. Жителей города и прилегающих районов призывают немедленно проследовать в укрытия гражданской обороны.

Окончание рабочей недели для киевлян выдалось крайне напряженным. Предыдущие две тревоги, объявленные ранее, держали город в напряжении суммарно почти час. Первая пауза в работе транспорта и жизнедеятельности города продлилась 18 минут, вторая — 35 минут. После непродолжительного затишья сирены завыли вновь, что свидетельствует о сохраняющейся высокой угрозе применения авиации или ракетного оружия. В настоящий момент городские власти призывают граждан сохранять спокойствие..

Однако тревога в Киеве — лишь часть общей картины. Карта воздушных угроз окрашена в красные и желтые тона по всей левобережной и центральной части Украины. Вместе со столицей и Киевской областью сигнал тревоги также действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Такая география указывает на комплексный характер объявленной опасности, затрагивающей критическую инфраструктуру и густонаселенные города.