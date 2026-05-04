Авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на территории южного Ливана

Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке ряд населенных пунктов на ливанской территории, предварительно потребовав от местных жителей срочно эвакуироваться.

Боевые самолеты атаковали четыре поселения после призыва к срочной эвакуации граждан, передает РИА «Новости».

«Вражеская авиация подвергла бомбардировкам населенные пункты Мансури, Срифа, Кана и Дебааль», – сообщил ливанский военно-полевой источник.

Еще три деревни на юге страны попали под огонь без предварительного уведомления.

Утром в понедельник израильская армия потребовала от жителей четырех поселений отойти на расстояние не менее одного километра до начала бомбардировок. Несмотря на официальный режим прекращения огня, удары артиллерии и авиации по ливанской территории происходят ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует позиции противника в приграничной зоне.

Жертвами обострения конфликта становятся мирные жители. Со 2 марта из-за израильских атак на Ливан погибли 2679 человек. Ранения различной степени тяжести получили 8229 граждан.

Накануне сообщалось что армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном.

