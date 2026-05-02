Naharnet: «Хезболлах» использует оптоволоконные дроны для атак на танки Израиля

Бойцы шиитского движения «Хезболлах» подбили несколько танков Израиля на юге Ливана дронами-камикадзе на оптоволокне. Об этом сообщает портал Naharnet. Такие БПЛА не боятся средств РЭБ и дают точное видео для удара по бронетехнике.

По данным источника портала, оптоволоконные беспилотники обладают существенным преимуществом перед традиционными радиоуправляемыми аппаратами: они полностью невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, волоконно-оптическая линия связи обеспечивает устойчивую передачу видео высокого разрешения, позволяя оператору предельно точно наводить дрон-камикадзе на израильскую бронетехнику.

Руководитель военно-информационной службы «Хезболлах» Юсеф аз-Зейн подтвердил изданию, что данные оптоволоконные дроны производятся на территории Ливана. Он также отметил, что, несмотря на техническое превосходство израильской армии, бойцам группировки удаётся обнаруживать «слабые места» в обороне противника и наносить ему урон.

Целями дронов на оптоволокне становятся современные танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортёры Zelda и скопления неприятельских сил. Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица в результате подобных атак, несмотря на действующее с 17 апреля соглашение о прекращении огня.

Как сообщает портал Naharnet со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника Института исследований национальной безопасности (INSS) Орны Мизрахи, израильские военные не ожидали, что «Хезболлах» применит низкотехнологичные взрывные устройства маскирующиеся под квадрокоптеры. В настоящее время, по её словам, армия Израиля занята поиском эффективного средства противодействия данной угрозе.

30 апреля «Хезболлах» заявила о четырёх поражённых дронами-камикадзе единицах израильской бронетехники: два танка подбили в Эль-Кантаре, ещё два — в районе Бинт-Джбейля. В тот же день взрыв дрона в Шомере ранил 12 израильских солдат.