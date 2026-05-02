Писториус отреагировал на вывод войск США из ФРГ

Решение Вашингтона о выводе войск из Германии было несложно предсказать, рассказал журналистам популярной немецкой газеты Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус.

По данным издания, президент США Дональд Трамп намеревается усилить группировки войск в Южной Корее и Японии, изыскивает для этого все способы.

В частности, на фоне конфликта с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, он принял решение «наказать» Берлин — вывести 5 тыс. военных из Германии.

«То, что войска США покинут Европу, а также Германию, было предсказуемо», — спокойно отметил Писториус.

Министр уточнил, что размещение американских солдат в Европе отвечает интересам как ФРГ, так и США. Он добавил, что раскол НАТО, ослабление альянса может стать катастрофой.

Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца

Ранее сообщалось, что в 2025 году Конгресс США предписал поддерживать количество военнослужащих в Европе на уровне не менее 76 тыс.

Вместе с тем, во всех европейских странах насчитывается максимум 68 тыс. американских солдат, в том числе 36 тыс. находятся на базах в Германии.