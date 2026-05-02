На Украине начнутся рейды мобилизации по спортзалам и фитнес-клубам

На Украине сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) начнут проводить систематические рейды для поиска новобранцев в спортивных залах и фитнес-клубах. Об этом со ссылкой на заявление главы антикоррупционного совета при минобороны Украины Юрия Гудыменко сообщает «Страна.ua».

Гудыменко заявил, что ему надоело одновременно видеть «спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы», и слышать о скандалах, связанных с превышением полномочий сотрудниками ТЦК.

«Такая задача есть, с этой задачей работают», — заявил украинский чиновник.

«Страна.ua» отмечает, что военкомы уже отлавливали мужчин для насильственной мобилизации в фитнес-центрах, но потом внезапно перестали проводить там проверки. Местные жители высказывали по этому поводу предположение о том, что сотрудники ТЦК могли отказаться от этих рейдов за взятки со стороны владельцев тренажерных залов, которые «откупились, чтобы не потерять клиентов».

По данным издания, украинские власти хотят обеспечить пополнение личного состава ВСУ 350-400 тысячами бойцов путем урезания квоты на бронь от мобилизации с нынешних 50% до 30%.