Forbes: спецназ США готовится к рейду на российский космодром

Элитные американские спецназовцы с высокой долей вероятности готовятся к операции по проникновению на российский космодром, направленной на уничтожение противоспутникового оружия, пишет обозреватель Кевин Холден Платт в статье для Forbes.

По данным портала, в США поступают данные о том, что Россия якобы активно работает над космическим ядерным оружием, предназначенным для поражения западных спутников на низкой околоземной орбите.

В связи с этим, заметила главный директор по космической безопасности и стабильности фонда «Безопасный мир» Виктория Самсон, Соединенные Штаты и их союзники вынуждены не менее активно, чем Россия, расширять возможности по защите космической инфраструктуры.

В частности, пояснила эксперт, особые опасения Запада вызвали высказывания Москвы о возможных ударах по европейским и американским аппаратам, обеспечивающим сбор и обработку разведывательных данных над Украиной.

По ее словам, российские инженеры работают над тремя проектами противоспутниковых ракетных систем, наивысшую тревогу среди них вызывает А-235 «Нудоль» — эшелонированная территориальная система противоракетной обороны.

Самсон отметила, что США, в свою очередь, работают над масштабным проектом «Золотой купол» стоимостью 3,6 трлн долларов, могут настроить систему противоракетной обороны Aegis.

В США резко пригрозили пяти странам из-за России

Вместе с тем, полную защиту как наземной, так и космической инфраструктуры от ударов вероятного противника будет сложно, признала эксперт.

В связи с этим, пояснила аналитик, в том случае, если американские военные получат данные о том, что Россия с минуты на минуту запустит спутник с ядерной боеголовкой, им придется принять меры для выведения его из строя на стартовой площадке.

По ее мнению, команда специально обученных бойцов спецназа сможет оперативно и скрытно уничтожить противоспутниковое оружие до запуска.

Она уточнила, что военным при этом не следует ориентироваться на операцию по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которая была слишком масштабной и шумной.

Эксперт предположила, что подготовка к нападению на космодром уже ведется на закрытых базах.