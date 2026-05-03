У боевиков появилось не поддающееся обнаружению новое мощное оружие

В Ливане военизированная шиитская группировка "Хезболла" применяет новое мощное оружие, предназначенное для того, чтобы не быть обнаруженным Израилем.

© Московский Комсомолец

Начиненный взрывчаткой квадрокоптер пронесся над крышами южного Ливана, с высокой точностью маневрируя между разбомбленными зданиями и вдоль грунтовых дорог, рассказывает CNN. Беспилотник передал своему оператору четкое изображение цели от первого лица: израильский танк со стоящими неподалеку солдатами. В верхней части изображения белыми буквами были написаны два слова. “БОМБА ГОТОВА”.

По словам экспертов, квадрокоптер представляет собой оптоволоконный беспилотник, который "Хезболла" все чаще использует с убийственной точностью. Эти дроны трудно остановить и еще труднее обнаружить, поскольку они позволяют их операторам видеть цель в высоком разрешении, не испуская при этом никакого сигнала, который может быть заглушен.

Беспилотники “невосприимчивы к помехам связи, и в отсутствие электронной подписи также невозможно определить местоположение, с которого они были запущены”, - написал Иегошуа Калиски, старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности.

Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана

На хорошо подготовленном видео "Хезболлы", снятом на днях, видно, как беспилотный квадрокоптер весом не более нескольких килограммов поражает свою цель, в то время как израильские солдаты, похоже, совершенно не подозревают о его приближении. По данным Армии обороны Израиля (IDF), в результате нападения погиб 19-летний сержант Идан и ранены еще нескольких человек. Затем "Хезболла" запустила еще несколько беспилотников по спасательному вертолету, который прибыл на место происшествия для эвакуации раненых военнослужащих.

Оптоволоконные дроны эффективны в своей простоте: вместо беспроводного сигнала, который управляет дроном удаленно, оптоволоконный кабель подключает беспилотник непосредственно к его оператору.

Поскольку оптоволоконные кабели настолько тонкие и легкие, что практически невидимы невооруженным глазом, кабель может растягиваться на расстояние до 15 километров и более, сообщил CNN израильский военный источник, что позволяет оператору оставаться на безопасном расстоянии, пока беспилотник передает ему кристально чистое изображение местности от первого лица.

Армия Обороны Израиля использовала свои технологические преимущества для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, подавляя сигналы и частоты, используемые операторами беспилотников для управления устройствами, чтобы остановить их до того, как они достигнут израильских солдат. Но без сигнала Армия обороны Израиля не может с помощью электроники вмешиваться в управление волоконно-оптическими беспилотниками, а также сталкивается с более сложной задачей обнаружения приближающегося снаряда.

“Помимо физических барьеров, таких как сетки, мало что можно сделать", - сказал израильский военный источник. “Это низкотехнологичная система, адаптированная для асимметричной войны”.

Оптоволоконные беспилотники впервые появились в большом количестве на полях сражений на Украине, где российские войска использовали их с большим успехом, еще больше расширив радиус их действия, комментирует CNN. Россия также смогла подключить оптоволоконный кабель беспилотника к базовому устройству, которое затем было подключено к оператору беспилотника. Такая дополнительная связь отдаляла оператора от самого беспилотника, защищая человека и делая его еще более труднодоступной мишенью. Способность России массово производить беспилотники или беспилотные летательные аппараты (БПЛА) означала, что Москва смогла перерезать украинские линии снабжения с помощью беспилотных атак далеко за линией фронта.

У "Хезболлы" другие цели, комментирует далее CNN. Израиль действует на юге Ливана так близко к своим собственным базам, что там нет существенных путей снабжения, по которым можно было бы нанести удар. Вместо этого операторы беспилотников "Хезболлы" охотились за израильскими войсками на юге Ливана и севере Израиля, находясь в пределах досягаемости их оружия.

“Это мощная система, которая в умелых руках опытного оператора может быть весьма эффективной против сил, которые не ожидают нападения такого беспилотника, - комментирует американский специалист по безопасности Сэмюэл Бендетт. - Даже против силы, которая знает об этом и принимает меры предосторожности, это все равно может быть смертельно опасно”.

По словам источника, Израиль считает, что "Хезболла" импортирует гражданские беспилотники из-за границы, а затем оснащает каждый из них гранатой или подобным взрывным устройством. В результате получается почти невидимое высокоточное оружие, которое позволяет "Хезболле" наносить точечные удары по израильским силам, хотя и небольшого масштаба. Несмотря на ограниченный ущерб, который они могут нанести, недорогие устройства являются мощным оружием для "Хезболлы", указывает CNN.

“У ”Хезболлы" уже есть довольно сложный арсенал беспилотников", - сказал Бендетт в интервью CNN. “У нее много опытных людей, которые имеют разный опыт работы с беспилотниками”.

В течение многих лет "Хезболла" при финансовой и технологической поддержке Ирана создавала мощный ракетный арсенал, отмечает CNN. До войны в Газе израильские официальные лица подсчитали, что у "Хезболлы" было около 150 000 ракет, включая высокоточные боеприпасы большой дальности. Но в результате результате того, что Израиль наносил удары по арсеналу, а "Хезболла" выпускала ракеты, израильские официальные лица подсчитали, что у "Хезболлы" осталось всего 10% ракет.

Не имея возможности противостоять израильской военной мощи или технологиям, шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном, вместо этого прибегли к асимметричным военным действиям, подобно тому, как Иран действовал против Соединенных Штатов и Израиля, отмечает CNN.

Армия обороны Израиля приняла ответные меры, используя сетки и другие физические барьеры – как это было на Украине – для предотвращения попадания беспилотных летательных аппаратов в войска, но израильский военный чиновник признал, что это несовершенное решение низкотехнологичной проблемы.

“Это не так надежно, как нам хотелось бы”, – сказал чиновник.

Армия Израиля работает со своим разведывательным управлением над поиском более эффективных способов противодействия оптоволоконным беспилотникам, но опасность остается.