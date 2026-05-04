Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы РФ

В ночь с 3 на 4 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

В Минобороны сообщили, что массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 14 субъектов федерации, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.

Все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве.