В Иране допустили возобновление войны с США

По сообщению The Guardian, Иран считает возобновление войны с США «вероятным». Это заявление стало реакцией Тегерана на слова Дональда Трампа о том, что его «не удовлетворяет» новое иранское предложение о прекращении конфликта.

Как цитирует агентство Fars, высокопоставленный представитель центрального командования армии Ирана Мохаммад Джафар Асади заявил о высокой вероятности возобновления противостояния. По его словам, имеющиеся доказательства указывают на то, что США не соблюдают взятые на себя обязательства и договорённости.

Асади добавил, что действия и риторика американских властей носят в основном медийный характер и преследуют две цели: не допустить падения цен на нефть и выйти из той сложной ситуации, в которую они сами себя поставили.

При этом он подчеркнул, что иранские вооружённые силы полностью готовы к любым новым авантюрным и безрассудным действиям со стороны США.