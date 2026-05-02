Главнокомандующий ВСУ приехал на передовую

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приехал на передовую. Об этом он сообщил в Telegram.

Сырский написал, что посетил позиции украинских военных на славянско-краматорском и константиновско-дружковском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил, что на данном участке фронта в апреле возросла активность армии России.

«В ходе рабочей поездки провел встречи с командным составом армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ», — уточнил главком ВСУ.

Ранее стало известно о сжатии армией России полукольца у ключевого для фронта города. Сообщалось о продвижении Вооруженных сил (ВС) РФ на флангах в Константиновке.