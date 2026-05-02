Нагорняк сообщил, что в украинском парламенте рассматривается возможность мобилизации мужчин, ранее получивших бронь от армии, из-за нехватки военных, передает ТАСС. По его словам, власти вынуждены принимать такие решения не из лучших побуждений, а из-за острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины.

Нагорняк отметил, что раньше правительство пыталось сохранить на предприятиях специалистов, необходимых для восстановления энергетики страны, однако сейчас вопрос стоит иначе.

«Понятно, что вооружённые силы хотят немного подергать с этих всех предприятий», – заявил депутат в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от призыва для сотрудников критически важных предприятий.

Министерство обороны страны изучает вариант полной отмены брони для всех граждан вне сферы обороны.

Депутаты Верховной рады признают критическую нехватку личного состава в рядах вооруженных сил.