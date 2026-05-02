Названы сроки, когда Украина получит шведские истребители

Шведский производитель SAAB анонсировал сделку по поставке Украине до 150 истребителей Gripen в течение года.

Киев может получить крупнейшую партию современной боевой авиации из Скандинавии в рекордно короткие сроки. Как заявил в интервью телеканалу SVT глава шведской военно-промышленной компании SAAB Микаэль Юханссон, сделка по закупке Украиной до 150 истребителей Gripen может быть завершена уже в ближайшие несколько месяцев.

Отвечая на прямой вопрос журналиста о временных рамках оформления контракта, Юханссон указал: «Обычно это занимает несколько месяцев, надеюсь, в течение этого года». Речь идет о сделке, которая станет одной из самых значительных передач военной техники Киеву с начала конфликта.

Соглашение было заложено еще в октябре 2025 года. Тогда премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский посетили предприятие SAAB в городе Линчёпинг. По итогам визита стороны подписали заявление о намерениях, которое предусматривает приобретение украинской стороной до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Это количество сопоставимо с численностью военно-воздушных сил многих европейских государств.

Ключевым источником финансирования этой амбициозной закупки станет европейская финансовая поддержка. Как уточнили в компании, деньги на покупку самолетов будут выделены из обещанного Киеву так называемого кредита Евросоюза, общий объем которого достигает 90 миллиардов евро.

Интрига сохраняется вокруг итоговой стоимости контракта. Микаэль Юханссон отказался раскрывать, сколько именно может стоить один истребитель для Украины. Однако ориентировочные цифры можно получить из другого недавнего соглашения SAAB. В ноябре 2025 года компания заключила контракт на поставку 17 истребителей Gripen Колумбии. Та сделка была оценена в 34 миллиарда шведских крон, что эквивалентно примерно 3,69 миллиарда долларов США. Таким образом, цена одного самолета по колумбийскому контракту превысила 217 миллионов долларов.