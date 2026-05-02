Германия готовит гражданскую инфраструктуру к потенциальному военному конфликту в Европе. Но бюджетных средств на милитаризацию не хватает, поэтому власти пытаются задействовать частный сектор, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что в Бременхафене модернизируют крупный европейский порт. Ранее он специализировался на перевозке автомобилей, но теперь из бюджета выделили 1,35 миллиарда евро, чтобы переоборудовать его для военной логистики.

«Погрузочные платформы смогут вмещать крупное военное оборудование, вроде 60-тонного танка Leopard, для доставки к будущим линиям фронта», — пишет Bloomberg.

В Германии выступили со срочным заявлением о войне с Россией

Данный пример демонстрирует масштабную подготовку Берлина к возможной войне. При этом властям не хватает бюджетных средств на милитаризацию, и они пытаются задействовать бизнес. Частный сектор сопротивляется этому и не всегда идет навстречу.

Ране политологи рассказали, что в ЕС растет недовольство Брюсселем, поскольку в уставе объединения говорится о мирном объединении Европы, а не о милитаризации и войнах с соседями.