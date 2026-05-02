ВСУ перебросило в Сумскую область подразделение Art Division в составе отряда спецназначения "Тимур" ГУР Минобороны Украины, однако дивизия избегает боевых столкновений с российскими военными. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, подразделение было переброшено под Сумы, чтобы повлиять на плачевную ситуацию ВСУ на этом участке фронта.

Однако, как отметил представитель силовых структур, "элита" никаких боестолкновений не проводит, а пиарится в тылу.

Летчик Су-34 впервые показал комбинированный удар ФАБ-500 и УМПБ Д-30СН

Art Division - одно из наиболее технологичных и засекреченных подразделений ГУР, командование возлагало на него большие надежды, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы из состава элитной 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ несут потери возле сумской Кондратовки.

Группировка "Север", в свою очередь, продолжает расширять полосу безопасности в Сумской области. На этой неделе бойцы освободили несколько населенных пунктов.