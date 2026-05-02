В России назвали неожиданную причину вывода американских войск из Германии

Соединенные Штаты постепенно выводят войска из Европы ради сдерживания Китая. Об этом News.ru заявил политолог Константин Блохин.

По его словам, вывод части американских войск из Германии преподносится «под соусом» охлаждения отношений между странами, однако Вашингтон намерен использовать ресурсы «на создание инфраструктуры сдерживания Китая». При этом эксперт заметил, что полностью выводить войска из Европы США не станут.

«Странами для нового размещения контингента США станут Япония и Южная Корея, на территории которых сейчас создается инфраструктура сдерживания новой холодной войны с Китаем. Страны, которые связаны с США военно-политическим альянсом будут обкладывать Китай базами», — сказал Блохин.

Эксперт полагает, что постепенно численность переброшенных военных в граничащих с Китаем регионы будет возрастать.

До этого сообщалось, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. 30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий. Ожидается, что вывод американских военных из Германии займет от полугода до года.

Также высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS назвали этот шаг сигналом недовольства Трампа уровнем помощи, которую страны ЕС оказали США в конфликте с Ираном.