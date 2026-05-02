Расширение Украиной конфликта на акваторию Черного моря коснется всех прибрежных стран в энергетической, экологической и экономической сферах, Анкаре на этом фоне не следует слишком сближаться с Киевом. Такое мнение в соцсети X выразил контр-адмирал ВМС Турции в отставке, основатель национальной морской доктрины «Голубая родина» Джем Гюрдениз.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырежды в период с 16 апреля по 1 мая атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Это не просто удар по территории России, но и серьезный сбой в региональных энергетических потоках, отметил эксперт.

В условиях, когда Ормузский пролив закрыт, остановка работы НПЗ в Туапсе, откуда импортировали российскую нефть за границу, приведет к значительным последствиям. Расширяя конфликт, Киев усиливает многомерный процесс истощения, который коснется всех прибрежных стран бассейна Черного моря в энергетической, экологической и экономической сферах, добавил военный.

Гюрдениз также призвал Анкару обеспечить максимальную безопасность проходящих через республику газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».