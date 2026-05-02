Иран собирается использовать боевых дельфинов для атаки военных кораблей

Иран рассматривает возможность использования дельфинов-камикадзе, вооруженных минами, для нанесения ударов по военным кораблям США в Ормузском проливе. Об этом сообщает американская газета New York Post.

Издание пишет, что Иран уже несколько недель находится в условиях военной блокады, которая «наносит ущерб его экономике». Поэтому в Тегеране растет число «сторонников жесткой линии». Они считают, что американская блокада равносильна акту войны, и призывают возобновить военные действия.

«По словам иранских официальных лиц, эти военные действия могут включать в себя применение ранее не использовавшегося оружия для атаки на военные корабли США, дислоцированные в регионе, в том числе мин, прикреплённых к дельфинам», — пишет газета.

Отмечается, что Тегеран «не первый раз рассматривает возможность использования дельфинов-камикадзе».

В 2000 году западные СМИ сообщали, что Иран якобы купил дельфинов, обученных действовать в боевых условиях. Животных тренировали нападать на врагов с помощью гарпунов, прикрепленных к спинам, и атаковать корабли, неся на себе мины.

