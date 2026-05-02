В НАТО высказались о решении США вывести военный контингент из Германии

НАТО находится в контакте с США для прояснения ситуации с выводом американского военного контингента из ФРГ. Об этом сообщила представитель альянса Аллисон Харт в сети X.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Решение США указывает на то, что Европа должна продолжать больше инвестировать в свою оборону и брать на себя большую долю ответственности за общую безопасность, подчеркнула Харт.

Она добавила, что европейские страны по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону.

30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.