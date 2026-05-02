Летчик Су-34 впервые показал комбинированный удар ФАБ-500 и УМПБ Д-30СН

В Сети появилось первое видео комбинированного применения истребителем-бомбардировщиком Су-34 авиабомб ФАБ-500 с УМПК новейших боеприпасов УМПБ Д-30СН.

Кадры сброса, снятые экипажем, опубликовал Телеграм-канал AviamiR. Здесь же можно увидеть фото Су-34 перед боевым вылетом, оснащенного четырьмя ФАБ-500 и парой УМПБ Д-30СН.

"Одно из первых применений смешанного типа боеприпаса. Летят шикарно, количество увеличилось в разы, а значит и КПЛ вылетов увеличилось многократно. Авиация развивается не по дням а по часам. Все делаем для победы", - прокомментировали военлеты видео.

Бойцы группировки "Центр" сожгли КрАЗ с "мангалом" и гаубицу "Богдана-БГ"

Напомним, боеприпас УМПБ Д-30 СН начали применять в зоне СВО в 2024 году. Сложная аббревиатура расшифровывается как: универсальный межвидовой планирующий боеприпас диаметром 30 сантиметров.

Внешне он напоминает малогабаритную крылатую ракету. Применятся может не только авиацией, но и РСЗО "Смерч". Точные характеристики этого оружия не раскрываются. Известно лишь, что по дальности и точности применения он превосходит авиабомбы с УМПК.