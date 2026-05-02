Премьер Боложан: ряд румынских автокомпаний готов производить военную технику

Некоторые румынские автомобильные компании проявляют интерес к производству военной техники в рамках реализации европейской программы SAFE. Об этом сообщил премьер-министр республики Илие Боложан, пишет РИА Новости.

«У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», — отметил Боложан.

Он добавил, что данная инициатива обсуждается в контексте переговоров с европейскими партнерами по программе SAFE. Эта программа предполагает, что не менее половины военной техники, которую Румыния собирается приобретать у европейских оборонных производителей, будет производиться на территории страны.

16 января Европейская комиссия дала одобрение оборонным планам восьми стран-членов ЕС, предоставив финансирование в рамках программы SAFE, направленной на перевооружение. Румыния получит €16,6 млрд, которые будут преимущественно инвестированы в модернизацию вооруженных сил. В рамках реализации программы министерство обороны Румынии планирует инициировать 21 закупочную программу, десять из которых будут осуществлены в сотрудничестве с другими европейскими государствами.