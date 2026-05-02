Российские силовые структуры сообщили РИА Новости о развертывании спецподразделениями Главного управления разведки Украины (ГУР) полевого госпиталя в селе Ивот Шосткинского района Сумской области. Об этом стало известно в результате анализа некрологов уничтоженных украинских боевиков. По данным источника агентства, данный медицинский пункт предназначен для приема и лечения тяжелораненых националистов.

Село Ивот находится в северной части Сумской области, недалеко от границы с Россией. В последние недели этот регион стал ареной активных боевых действий. Российские военные фиксируют переброску подкреплений и развертывание тыловой инфраструктуры украинскими формированиями, включая подразделения ГУР. Полевой госпиталь — один из элементов такой инфраструктуры, позволяющий эвакуировать раненых из зоны боестолкновений и оказывать им квалифицированную помощь вблизи линии фронта.

Накануне российские силовики уже сообщали о значительных потерях среди украинских националистов из так называемой «элитной» 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери понесены в ходе стрелковых боев за село Кондратовка Сумской области. Развертывание госпиталя в Ивоте косвенно подтверждает высокий уровень санитарных потерь среди личного состава ВСУ на этом направлении.

На сумском и харьковском направлениях действует российская группировка войск «Север». Согласно последним данным Министерства обороны РФ, за неделю бойцами группировки уничтожено более 1270 украинских боевиков, шесть боевых бронированных машин, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций контрбатарейной борьбы. Эти цифры свидетельствуют о высокой интенсивности боёв в приграничной полосе.