Россия ударила по украинской энергетике

Дроны Вооруженных сил (ВС) России ударили по объектам энергетики в Николаеве, пишет «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на мониторинговые и местные паблики.

До этого сообщалось, что в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в части Николаевской области, передавало РИА Новости.

Зеленский рассказал о массированной российской атаке

В том числе тревога объявлена в Харьковской области. В самом Харькове звучат взрывы, передает «Общественное».

По данным главы Украины Владимира Зеленского, за неделю Россия выпустила по территории Украины около 1600 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и три ракеты. Таким образом, считает он, ВС РФ хотят перегрузить системы ПВО Украины.