Губернатор раскрыл последствия очередных украинских атак на Курскую область

Хинштейн: ПВО сбила 79 беспилотников ВСУ над Курской областью за сутки

За сутки, в период с 9:00 1 мая до 9:00 2 мая, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что за этот период противник также 42 раза наносил артиллерийские удары по отселенным районам.

«Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.

В результате ударов, по данным Хинштейна, в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены крыша и стена частного дома. В Рыльском районе пострадало техническое оборудование вышки радиотелестанции — вещание нарушено в четырех районах. В деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домов, а также два автомобиля. Пострадавших, по данным губернатора, нет.

В ночь на 2 мая, как сообщает МО РФ, всего было сбито 215 украинских дронов над 15 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.