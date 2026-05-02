Число сбитых в Тульской области дронов возросло до 12

Силы противовоздушной обороны сбили над Тульской областью еще пять украинских беспилотников, их общее количество увеличилось до 12. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Утром 2 мая чиновник сообщал и семи сбитых дронах.

По словам Миляева, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Губернатор добавил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Он попросил граждан в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили 215 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 15 регионами России, в том числе над Тульской областью, и акваториями Черного и Азовского морей.