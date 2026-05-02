Администрация морских портов Одесской области сообщила о ночных ударах по припортовым объектам. Помимо этого, взрывы были зафиксированы в городах Сумы и Харьков. Информацию о произошедшем в российском Министерстве обороны пока не прокомментировали.

Украинский вице-премьер по восстановлению, занимающий также пост министра развития общин и территорий, Алексей Кулеба ранее писал о повреждениях, которые получила портовая инфраструктура области в ночь на 26 апреля.

По данным местных властей, ущерб был нанесен в городе Измаил, где пострадали судно и несколько объектов. Конкретные подробности о характере разрушений и последствиях не уточняются. Взрывы также прозвучали в Днепропетровске. По сообщениям СМИ, в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога.

Ранее от жителя Одессы поступили сведения о том, что командование Вооруженных сил Украины формирует из горожан так называемые «мясные батальоны». По словам информатора, срок пребывания таких солдат на передовой не превышает четырех суток.