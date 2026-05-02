Силы ПВО уничтожили ещё 63 БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны, мобильно-оперативные группы и спецподразделения Росгвардии уничтожили ещё 63 беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области... уничтожены ещё 63 вражеских БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Днём 2 мая Богомаз сообщал, что средства ПВО уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Брянской областью.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 146 украинских БПЛА за шесть часов.