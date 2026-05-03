Под Харьковом за неделю уничтожили более десяти станций РЭБ ВСУ

Подразделения беспилотных систем российской группировки войск «Север» за неделю ликвидировали свыше десяти украинских станций радиоэлектронной борьбы на харьковском направлении, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Шум.

Его слова приводит РИА Новости.

Операторы разведывательных и ударных дронов ведут круглосуточное наблюдение и непрерывный поиск целей на позициях противника.

Командир пояснил, что расчёты успешно выявляют скрытые объекты, а применение аппаратов на оптоволокне даёт возможность полностью избегать воздействия помех.

По его словам, ликвидация подобных комплексов позволяет российским военным применять другие типы беспилотников гораздо шире.

Российские войска расширяют безопасную зону на границе с Сумской областью, а спецподразделение «Ахмат» постоянно обстреливает позиции и технику ВСУ.