В ДНР российским военнослужащим сдался в плен украинский солдат Владимир Линник, служивший в 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В беседе с РИА Новости пленный поведал шокирующие подробности о том, как его собственный командир расправился с ним за неповиновение. Инцидент произошел после того, как Линник отказался выполнять приказ идти дальше под обстрел.

По словам пленного, их группа из трех человек была направлена из села Сергеевка в район Гришино. Добравшись до животноводческих ангаров, командир группы с позывным «Чад» приказал двигаться дальше. Линник ответил отказом, ссылаясь, вероятно, на опасность или нецелесообразность. Тогда офицер отошёл в сторону, чтобы связаться по рации с вышестоящим начальством и получить дальнейшие указания.

Когда «Чад» вернулся, он принял жёсткое решение. «Он выстрелил мне в ногу и забрал у меня оружие», — рассказал Линник. Пуля попала в колено, причинив сильную боль и сделав солдата неспособным к дальнейшему передвижению и бою. Таким образом командир наказал подчинённого за отказ подчиняться приказу, одновременно обезоружив его. Поступок украинского офицера является грубейшим нарушением воинской дисциплины и, по сути, военным преступлением против собственного сослуживца.

После ранения Линник оказался один на нейтральной полосе. Потеряв возможность самостоятельно эвакуироваться и опасаясь за свою жизнь, он принял решение сдаться в плен. Российский солдат, находившийся в тех же животноводческих ангарах неподалёку от села Гришино, принял его капитуляцию. Пленному была оказана первая медицинская помощь, его ранение зафиксировано и задокументировано.

Российские следователи намерены допросить пленного более детально, чтобы собрать доказательства для возможного привлечения «Чада» к ответственности за военные преступления. Сам Линник сейчас находится в безопасности и получает необходимое лечение.