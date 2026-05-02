Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области

В Ленинградской области объявлен режим угрозы БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Дрозденко сообщил в «Максе», что в «объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве» региона. Он предупредил жителей о том, что не исключено падение скорости мобильного интернета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Чернево Волоколамского округа Московской области в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина. В ночь на субботу Ленинградская область также подверглась атаке БПЛА.