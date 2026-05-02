На Украине попытаются создать свой аналог Patriot

Компания BlueBird Tech, которая производит на Украине «Бебрадрон», попытается сздать отечественный аналог зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Defence Express.

«Украина на фоне яростного дефицита ракет к Patriot хочет поскорее создать собственный аналог этого ЗРК, чтобы в будущем минимизировать зависимость от зарубежных поставок», — говорится в статье.

Ожидается, что ЗРК будет способен перехватывать не только дроны, но и крылатые и даже баллистические ракеты. Компания не раскрывает подробноси о своих планах и не делится характеристиками разработки. Однако известно, что уже ведется активный поиск специалистов и инженеров, которые займутся этим проектом.

Ранее стало известно, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на украинскую армию в тылу. Скорость «Кинжалов» составляет 10 Махов, и системы ПВО противника, в том числе и американские Patriot, просто не успевают на них среагировать.