МИД предупредил о рисках повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

В акватории Балтийского моря сохраняются серьёзные риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры, заявил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления, подобные провокационные действия могут быть направлены в том числе против нефтеналивных танкеров в регионе.

Дипломат пояснил, что возможные акты саботажа используются для создания резонансных информационных вбросов о масштабном загрязнении окружающей среды.

«Наряду с этим сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры», — сказал Булатов.

Ранее в МИД России сообщили, что российские торговые суда в акватории Балтийского моря могут получить сопровождение в виде кораблей военно-морского флота для защиты от стран Запада.