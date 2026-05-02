Европейская страна у границ с Россией начала артиллерийские учения

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 в 70 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

© Лента.ру

Маневры проходят на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Как пояснили представители сухопутных войск Финляндии, военные отработают тактические боевые действия, а также артиллерийские и минометные стрельбы. Учения продлятся до 12 мая.

В МИД России заявили об отработке НАТО изоляции Калининградской области

Всего в маневрах задействованы 640 финских военнослужащих. Количество участвующей боевой техники не раскрывается.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Артем Булатов заявил, что страны НАТО отрабатывают все возможные сценарии изоляции Калининградской области.