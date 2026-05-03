Ядерные учения Франции и Польши сочли нарушением акта Россия-НАТО

Совместные ядерные учения Франции и Польши, а также готовность Финляндии разместить такое оружие противоречат Основополагающему акту Россия-НАТО, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат пояснил, что альянс официально подтверждал отсутствие намерений и планов по развёртыванию ядерных сил на территории новых стран-участниц блока.

По его словам, текущие обсуждения этого вопроса с Варшавой и Хельсинки полностью идут вразрез с действующими гарантиями.

«То, что сейчас они говорят с поляками, с финнами, — это прямое нарушение Основополагающего акта», — сказал Алексей Мешков.

Ранее издание Wirtualna Polska писало, что Париж и Варшава планируют учения с отработкой ударов по России.

Politico писало, что президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал учения Польши и Франции военным строительством против России.